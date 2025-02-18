Врач Дюваль: клюква и куркума помогут укрепить сосуды в пожилом возрасте
Врач-диетолог Анжелика Дюваль поделилась советами по укреплению сосудов в пожилом возрасте. Она подчеркнула важность поддержания нормальной текучести крови, для чего рекомендуется ежедневно употреблять 30 миллилитров жидкости на килограмм веса, сообщила «Москва 24».
Медик также отметила пользу клюквы, которая содержат кислоты, способствующие поддержанию крови в жидком состоянии. Она посоветовала добавлять ягоду в чай или готовить из нее морсы без сахара.
«Красный темный виноград — хороший источник антиоксиданта ресвератрола. Это одно из самых рекомендуемых специалистами веществ, направленных на улучшение состояния сосудов», — добавила эксперт.
Кроме того, специалист выделила куркуму. Пряность является природным антибиотиком и эффективно снимает воспаление, что делает ее полезной для сердечно-сосудистой системы.