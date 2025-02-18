Врач Дюваль: клюква и куркума помогут укрепить сосуды в пожилом возрасте

Врач-диетолог Анжелика Дюваль поделилась советами по укреплению сосудов в пожилом возрасте. Она подчеркнула важность поддержания нормальной текучести крови, для чего рекомендуется ежедневно употреблять 30 миллилитров жидкости на килограмм веса, сообщила « Москва 24 ».

Медик также отметила пользу клюквы, которая содержат кислоты, способствующие поддержанию крови в жидком состоянии. Она посоветовала добавлять ягоду в чай или готовить из нее морсы без сахара.

«Красный темный виноград — хороший источник антиоксиданта ресвератрола. Это одно из самых рекомендуемых специалистами веществ, направленных на улучшение состояния сосудов», — добавила эксперт.

Кроме того, специалист выделила куркуму. Пряность является природным антибиотиком и эффективно снимает воспаление, что делает ее полезной для сердечно-сосудистой системы.