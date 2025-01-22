Врач-диетолог Варнавцев: мед улучшает работу сердца и сосудов

Врач-диетолог Михаил Варнавцев в беседе с Ura.ru подробно описал особенности потребления меда, а также рассказал о его полезных свойствах.

Мед — это продукт, производимый пчелами из нектара цветов. В его составе присутствует более 300 полезных веществ, включая углеводы (глюкозу, фруктозу, сахарозу), воду — 16–20%, белки — до 0,7%, витамины (B1, B2, B5, B6, C, E, K, каротин), минералы (калий, кальций, магний, железо, медь, цинк, фосфор).

Благодаря богатому составу мед обладает множеством полезных качеств. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, работу сердца и сосудов, оказывает антимикробное и противовоспалительное действие. При этом мед довольно калорийный — в 100 граммах содержится около 330 килокалорий и 80 граммов углеводов. Злоупотреблять медом не стоит, особенно людям с лишним весом и сахарным диабетом.

Несмотря на очевидную пользу, мед имеет противопоказания. У некоторых людей даже минимальное количество меда вызывает аллергию. Также мед не рекомендуется при сахарном диабете, ожирении, панкреатите, панкреонекрозе, тяжелых поражениях печени, язве желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, детям до 1 года (из-за риска ботулизма).