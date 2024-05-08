Врач-диетолог Сара Брюэр посоветовала гипертоникам пить гранатовый сок каждый день | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 13:46 Врач-диетолог Сара Брюэр посоветовала гипертоникам пить гранатовый сок каждый день

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Гранатовый сок содержит в своем составе большое количество антиоксидантных полифенолов, известных как пуникалагины. Как рассказала изданию Daily Mirror диетолог Сара Брюэр, эти соединения расширяют артерии, повышают их эластичность и улучшают кровообращение.

Кроме того, в гранатовом соке имеются витамины С, Е, К, фолиевая кислота, калий, магний и каротиноиды. Все эти вещества помогают нормализовать давление и улучшить кровообращение за счет выработки оксида азота, написал сайт Infox.

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Людям, страдающим гипертонией, стоит выпивать по стакану гранатового сока ежедневно, отметила Брюэр.