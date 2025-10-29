Врач Диброва посоветовала совмещать богатые железом продукты с витамином С

Для повышения усвоения железа в организме необходимо сочетать продукты, богатые этим минералом, с источниками витамина С. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и эндокринолог компании Bioniq Дарья Диброва.

По мнению специалиста, для повышения уровня гемоглобина важно включить в рацион продукты, содержащие гемовое железо: красное мясо, субпродукты, морепродукты, птицу и яйца. Также полезны растительные источники железа — бобовые, цельнозерновые крупы, брокколи, свекла и шпинат, написали «Известия».

Врач рекомендует совмещать богатые железом продукты с витамином С: цитрусовыми, лимонным соком, красным перцем. При этом за 45 минут до и после еды лучше избегать напитков с кофеином, таких как чай или кофе, поскольку они могут мешать усвоению железа.

Диброва подчеркнула, что низкий уровень гемоглобина может быть связан не только с питанием, но и с различными заболеваниями.