Врач Диброва назвала слабость и сонливость основными симптомами пониженного давления

Врач компании Bioniq Дарья Диброва в беседе с «Известиями» осветила факторы и риски, связанные с пониженным артериальным давлением, а также рассказала о методах его нормализации и предупреждения.

Специалист отметила: «Гипотиреоз (недостаточность функции щитовидной железы), надпочечниковая недостаточность, анемия любого генеза, опухоли головного мозга, нарушение регуляции гормонов ренина/альдостерона, длительное обезвоживание могут привести к стойкому снижению АД».

По словам врача, к ортостатической гипотензии склонны спортсмены, а также лица с дефицитом массы тела или высоким ростом. При этом часто возникают головокружение и слабость.

Основные симптомы пониженного давления включают слабость, сонливость, головокружение, низкую толерантность к физическим нагрузкам и тягу к соленой пище и напиткам с кофеином. В домашних условиях рекомендуется уложить человека с приподнятыми ногами, обеспечить доступ свежего воздуха и дать крепкий сладкий чай. Важно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать ошибок в самодиагностике.