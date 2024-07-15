Врач Дианова: высокое содержание сахара — главная опасность каш быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления не приносят существенной пользы организму человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова в беседе с News.ru.

По ее словам, главная опасность такого блюда заключается в высоком содержании сахара. Продукт не подходит пациентам с диабетом и худеющим.

Врач также отметила, что в кашах быстрого приготовления очень мало клетчатки. Хлопья обрабатывают для увеличения скорости набухания.

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