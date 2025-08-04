Врач Дианова связала растительный белок в рационе с продлением жизни

Диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова рассказала в беседе с « Газетой.ru », что увеличение доли растительного белка в рационе может способствовать увеличению продолжительности жизни, особенно среди мужчин.

Как пояснила медик, частое употребление соответствующих продуктов снижает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний до 64%.

«Проблема мужской смертности в России очень острая. Известно, что 52% мужчин не доживают до возраста 65 лет», — напомнила врач.

По ее словам, положительный эффект связан с увеличением потребления клетчатки, которая содержится в растительных продуктах. Также снижение потребления продуктов животного происхождения уменьшает количество насыщенных и трансжиров, поступающих в организм.