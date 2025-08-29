Врач Дианова рассказала, что творог, овсянка и отвар шиповника способствуют оздоровлению печени

Доктор рекомендовала ежедневно употреблять не менее 50 грамм творога с жирностью от 2 до 7%. Для приготовления сырников лучше использовать творог с жирностью от 0 до 2%.

«Творог содержит аминокислоту метионин, она способствует уменьшению количества жира в печени», — привел слова эксперта сайт «Известия».

Также специалист посоветовала включить в рацион овсянку или мюсли, поскольку метионин содержится и в овсе. Для усиления положительного эффекта на печень можно добавить в кашу урбеч из семян расторопши, который содержит силимарин и улучшает работу желчевыводящих путей.

Кроме того, Дианова рекомендовала отвар шиповника для профилактики и при заболеваниях печени, а также печеные яблоки, которые часто недооценивают в контексте их пользы для печени.