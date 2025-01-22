Врач Дианова призвала людей с лишним весом заниматься акваэробикой
Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что физические упражнения в воде особенно полезны для людей с лишним весом.
Она пояснила, что аквааэробика способствует сохранению здоровья суставов и межпозвонковых дисков благодаря сочетанию кардио- и силовых нагрузок, создаваемых сопротивлением воды.
Дианова подчеркнула важность соблюдения гигиенических норм при занятиях в воде, отметив отсутствие осевой нагрузки на суставы и диски во время таких тренировок.
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