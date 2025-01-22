Врач Дианова призвала людей с лишним весом заниматься акваэробикой

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что физические упражнения в воде особенно полезны для людей с лишним весом.

Она пояснила, что аквааэробика способствует сохранению здоровья суставов и межпозвонковых дисков благодаря сочетанию кардио- и силовых нагрузок, создаваемых сопротивлением воды.

Дианова подчеркнула важность соблюдения гигиенических норм при занятиях в воде, отметив отсутствие осевой нагрузки на суставы и диски во время таких тренировок.

Ранее эксперт предостерегла любителей кофе от возможного истощения нервной системы из-за чрезмерного употребления этого напитка.