Врач Дианова предупредила, что для диабетиков опасно красное мясо

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась информацией о негативных последствиях потребления красного мяса, которое, согласно последним исследованиям в США, может быть опасным для людей с диабетом. Об этом сообщила «Свободная пресса» .

Она пояснила, что выводы основаны на анализе данных 216 тысяч участников научного исследования, проводившегося на протяжении 36 лет. За этот период у 22 тысяч — была диагностирована диабетическая патология. Оказалось, что те, кто потреблял красное мясо в больших количествах, имели на 62% повышенный риск развития диабета. Интересно, что замена даже одной порции на растительную пищу, содержащую белки из орехов и бобовых, может снизить риск диабета на 30%.

Дианова отметила, что красное мясо богато насыщенными жирами, гемовым железом и консервантами, которые могут вызывать воспалительные процессы и стрессовые реакции в организме.