Врач Дианова посоветовала пожилым людям отказаться от жирной молочки

Молоко и молочные продукты занимают важное место в рационе многих людей. Однако диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что отказ от них или замена на растительные альтернативы может снизить риски для здоровья. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По словам эксперта, насыщенных жиров в молочной продукции много, а они являются врагами номер один для печени. Особенно это актуально для пожилых пациентов, у которых выше вероятность развития хронических заболеваний органа при употреблении жирного молока и молочной продукции.
Дианова рекомендовала людям в возрасте либо сократить жирность молока, либо полностью перейти на растительные альтернативы. Также она отметила, что к белкам из молочных продуктов у ученых нет претензий, проблема заключается в насыщенных жирах животного происхождения.
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