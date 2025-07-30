Врач Дианова посоветовала пожилым людям отказаться от жирной молочки

Молоко и молочные продукты занимают важное место в рационе многих людей. Однако диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что отказ от них или замена на растительные альтернативы может снизить риски для здоровья. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, насыщенных жиров в молочной продукции много, а они являются врагами номер один для печени. Особенно это актуально для пожилых пациентов, у которых выше вероятность развития хронических заболеваний органа при употреблении жирного молока и молочной продукции.

Дианова рекомендовала людям в возрасте либо сократить жирность молока, либо полностью перейти на растительные альтернативы. Также она отметила, что к белкам из молочных продуктов у ученых нет претензий, проблема заключается в насыщенных жирах животного происхождения.