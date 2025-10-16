Врач Дианова отметила, что соки с добавленными сахарами повышают риск подагры

Диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова сообщила «Газете.Ru» , что нездоровая растительная диета с низким содержанием цельного зерна и большим количеством рафинированных злаков и сахаросодержащих напитков может увеличить риск развития подагры.

Как отметила доктор, подагра — это распространенный вид воспалительного артрита, который возникает из-за отложения солей мочевой кислоты в суставах. Болезнь проявляется в виде сильной боли в суставах, которая быстро нарастает и проходит за несколько часов или дней.

Кожа над суставами краснеет, а сами суставы увеличиваются в объеме. Среди других симптомов — повышенная температура тела, слабость и потливость. В запущенных случаях на суставах могут появиться наросты.

По словам Диановой, ранее подагру называли «болезнью королей» и связывали с злоупотреблением красного мяса и алкоголя. Однако в XXI веке к причинам заболевания добавилось повышенное потребление рыбы, подслащенных сахаром соков и других напитков, а также рафинированных злаков.

Для снижения риска развития болезни рекомендуется придерживаться здоровой растительной диеты, включая в рацион цельнозерновые продукты, чай, кофе и маложирные молочные продукты. Рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, можно употреблять в умеренных количествах, заключила врач.