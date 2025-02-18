Врач Дианова: натуральная пастила полезна для ЖКТ и иммунитета

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о пользе пастилы. Натуральный продукт без добавленного сахара положительно влияет на ЖКТ и иммунитет, сообщила эксперт в беседе с Ura.ru .

По ее словам, чтобы пастила действительно приносила пользу, важно внимательно изучать ее состав.

«Бывает, что производитель делает пастилу из яблочного пюре и фруктового сока, а затем добавляет ароматизаторы, чтобы получить яркий вкус вишни. Я считаю, что это менее полезный вариант пастилы», — отметила врач.

Специалист также указала на пользу лакомства с добавлением белка. Такой десерт, как и изделие с ягодами, разрешают употреблять при похудении, добавил RT.