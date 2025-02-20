Врач Денисова: естественным источником коллагена служат говядина, курица, рыба

Коллаген — основной белок нашего тела, составляющий от 25 до 50% всех белков организма. Он присутствует в мышцах, коже, костях, хрящах, сухожилиях, волосах, а также в стенках кровеносных сосудов и клапанах сердца. Специалист уточнила, что естественным источником коллагена служат говядина, курица, рыба, рыбные и мясные бульоны, яичный белок и желатин, написал RT.

Для синтеза коллагена организму необходим витамин С, содержащийся в свежих овощах и фруктах. Врач призвала есть цитрусовые, сладкий перец, шиповник, киви и ягоды.