Врач Денисенко указала на эффективность арбузной диеты

По словам врача, смородина, малина, клубника и земляника — отличные помощники в борьбе с лишним весом.

«В целом за лето реально потерять на ягодной (арбузной) диете несколько килограммов. Но только при грамотно составленном рационе», — заявила медик.

Она рекомендовала не употреблять ягоды или фрукты в чистом виде, а сочетать их с нежирным йогуртом, кефиром или творогом. Можно добавить горсть льняного семени или кедровых орешков. При таком варианте углеводы всасываются медленнее, а чувство сытости сохраняется дольше.