Врач Денисенко предупредила о способности свекольного сока вызывать головные боли

Свекольный сок славится своими полезными свойствами, но его употребление требует осторожности. Советами поделилась диетолог Людмила Денисенко в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, продукт помогает при анемии, способствует кроветворению и обладает противовоспалительным действием. Однако его избыток может спровоцировать спазм сосудов головного мозга, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Поэтому пить свекольный сок нужно с осторожностью и для больше пользы смешивать его с морковным или яблочным», — отметила медик.

Специалист также посоветовала не пить сок сразу после отжима, а дать ему постоять три-четыре часа. За это время концентрация полезных веществ увеличивается.