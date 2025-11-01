Врач Денисенко отметила пользу чеснока для сердца и сосудов

Чеснок известен своими полезными свойствами, и даже один его зубчик в день может благотворно влиять на здоровье сердца и сосудов. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в интервью KP.RU .

По словам эксперта, чеснок содержит аллицин, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Кроме того, экстракт чеснока предотвращает образование сгустков крови, что снижает риск тромбоза и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач отметила, что регулярное употребление чеснока способствует расширению кровеносных сосудов и снижению давления. Для этого достаточно съедать один зубчик свежего чеснока ежедневно в течение трех-пяти месяцев.