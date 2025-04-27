Врач Демьяновская: заразиться холерой можно при употреблении некипяченой воды

Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская назвала холеру опасным инфекционным заболеванием, которое вызывается бактериями и поражает кишечник. Специалист рассказала RT , что возбудители инфекции способны выживать при низких температурах, но погибают при кипячении.

Массовые вспышки холеры в мире стали редкими, однако единичные случаи все еще встречаются в Азии, Африке и Латинской Америке. Эксперт предупредила туристов и командировочных об осторожности при поездке в эти регионы, написал сайт aif.ru.

Заразиться холерой можно при бытовом контакте с инфицированным человеком, употреблении некипяченой воды и немытых фруктов и овощей. Инкубационный период болезни — от 12 часов до пяти суток. При своевременном лечении и правильной диагностике болезнь проходит за пять-семь дней, хотя нарушения пищеварения могут сохраняться дольше.

Особенно подвержены заболеванию дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.