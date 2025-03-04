Врач Демьяновская: занятия йогой и отказ от алкоголя помогут пережить магнитные бури

Врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с сайтом RT поделилась рекомендациями по облегчению состояния во время магнитных бурь.

По словам доктора, изменения магнитного поля Земли влияют на сердечно-сосудистую систему, нервы и психику, особенно у людей с хроническими болезнями. Важно следить за здоровьем, достаточно спать (не менее восьми часов), больше гулять на свежем воздухе и заниматься йогой для улучшения кровообращения.

Врач также посоветовала правильно питаться: легкая пища, богатая витаминами, и отказ от алкоголя помогут легче перенести неблагоприятные дни. Усугубить симптомы метеозависимости может недостаток жидкости, поэтому важно регулярно пить чистую воду, заключила Демьяновская.