Врач Демьяновская: в бабье лето наблюдается второй пик активности клещей

В период бабьего лета, которое обычно наступает в середине сентября–начале октября, наблюдается второй пик активности клещей. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с Life.
По словам специалиста, клещи отлично переносят заморозки до -5 градусов. Обезопасить себя во время осенних прогулок можно с помощью закрытой одежды и репеллентов.
Кроме того, именно в период бабьего лета люди чаще всего болеют простудой. Многие одеваются слишком легко, что приводит к переохлаждению организма, отметила Демьяновская.
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