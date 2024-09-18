Врач Демьяновская: в бабье лето наблюдается второй пик активности клещей

В период бабьего лета, которое обычно наступает в середине сентября–начале октября, наблюдается второй пик активности клещей. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с Life.

По словам специалиста, клещи отлично переносят заморозки до -5 градусов. Обезопасить себя во время осенних прогулок можно с помощью закрытой одежды и репеллентов.

Кроме того, именно в период бабьего лета люди чаще всего болеют простудой. Многие одеваются слишком легко, что приводит к переохлаждению организма, отметила Демьяновская.