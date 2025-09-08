Врач Демьяновская рассказала о способности дневного сна снижать стресс

Короткий дневной сон улучшает настроение, способность мозга к обучению и снижает стресс. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с РИАМО .

По ее словам, сон делится на несколько стадий, каждая из которых состоит из различных фаз. Сначала идет медленный сон, затем — поверхностный, когда мозг перестает обрабатывать внешнюю информацию и готовится к глубокому сну.

«Ученые заметили, что сразу после этой первой и самой короткой фазы сна мозг работает активнее», — пояснила врач.

Медик также отметила результаты другой исследовательской работы: привычка спать днем замедляет старение мозга. Однако Демьяновская указала на отсутствие достоверных доказательств таких выводов. При этом она добавила, что здоровый сон и режим дня в целом снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний.