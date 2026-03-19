Врач Демьяновская рассказала о первых признаках менингококковой инфекции

По словам специалиста, инфекция начинается с симптомов, схожих с обычной вирусной инфекцией: повышается температура тела, появляется боль в горле и общая слабость. В случае поражения головного мозга и его оболочек возникают стойкая головная боль, рвота и звукобоязнь, написал «Петербургский дневник».

«Боль и дискомфорт усиливаются от яркого света — ребенок может попросить закрыть шторы, выключить лампу», — указала Демьяновская.

Среди других симптомов — вялость, отказ от еды, повышенная сонливость или, наоборот, беспокойство и капризы.

Одним из типичных признаков генерализованной менингококковой инфекции является геморрагическая сыпь — темные мелкие точки на коже, которые не бледнеют при надавливании и часто сливаются, образуя красновато-синюшные пятна.

Лучший способ защиты от менингококковой инфекции — вакцинация, которая формирует иммунитет к самым распространенным и опасным разновидностям бактерии.