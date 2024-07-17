Врач Демьяновская призвала не пить энергетики в жару из-за риска обезвоживания

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием Life призвала россиян отказаться от энергетиков в жару из-за риска обезвоживания.

Медик отметила, что стимуляторы в составе таких напитков заставляют организм тратить собственные ресурсы и работать на износ.

«Энергетики часто повышают артериальное давление, увеличивают частоту сердечных сокращений и дыхания, возбуждающе влияют на работу нервной системы», — сообщила она.

Кроме того, энергетические напитки обладают мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию — состоянию, которое часто становится причиной серьезных нарушений в работе сердца и головного мозга.

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