Врач Демьяновская предупредила, что сколиоз может нарушить работу сердца и легких

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская сообщила РИАМО , что при выраженной деформации сколиоз способен нарушать работу легких, сердца и даже вызывать психологические расстройства.

Врач пояснила, что при выраженном сколиозе, особенно если искривление находится в грудном отделе позвоночника, может серьезно страдать сердце и легкие. Из-за искривления позвоночника и деформации грудной клетки сердце начинает испытывать давление, что приведет к нарушению его работы.

«Это может приводить к нарушению сердечного ритма, повышению артериального давления, сердечной недостаточности и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. В долгосрочной перспективе постоянная асимметричная деформация сердца может значительно сократить продолжительность жизни», — привел слова доктора MIR24.TV.

Эксперт также добавила, что иногда сильный сколиоз может давить на органы брюшной полости, такие как желудок, кишечник и почки, вызывая нарушения пищеварения, запоры, боли в животе и проблемы с мочеиспусканием.