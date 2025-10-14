Врач Демьяновская посоветовала легкий самомассаж при боли в шее после сквозняка

Многие люди испытывали резкую боль в шее после нахождения на сквозняке или под кондиционером. Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская поделилась с изданием «Страсти» информацией о том, как правильно поступить в такой ситуации.

Когда говорят, что «продуло шею», это может означать два различных состояния: рефлекторный мышечно-тонический синдром или, реже, миозит — воспаление скелетных мышц. При мышечном напряжении боль возникает при повороте головы или напряжении шейных мышц. В случае миозита возможен локальный отек.

«Можно сделать легкий самомассаж без сильного надавливания — он может улучшить кровоснабжение и облегчить состояние. Но делать его нужно осторожно, без болезненных воздействий», — посоветовала медик.

Специалист призвала не делать интенсивные упражнения или резкие вращения головой.