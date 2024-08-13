Врач Демьяновская: не стоит демонизировать левшей или верить в их сверхспособности

Примерно 10–15% детей рождаются левшами, вокруг таких людей существует множество мифов. Не стоит как-то демонизировать левшей или верить в их сверхспособности, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Газетой.ru».

Считается, что эти люди более творческие. По словам специалиста, правое полушарие головного мозга контролирует левую часть тела, и оно же якобы отвечает за творчество. При этом напрямую связывать левшество и способность к творчеству все-таки не стоит.

Врач отметила, что левшей нельзя переучивать делать все другой рукой. Это может привести к неврозу и нарушениям психоэмоционального развития.

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