Врач Демьяновская назвала вакцинацию наиболее эффективным средством защиты от гриппа

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RTотметила, что увеличение случаев ОРВИ, включая грипп и коронавирус, является естественным для осенне-зимнего сезона.
По ее словом, для снижения риска заражения крайне важно следовать профилактическим мерам. Наиболее действенным способом защиты продолжает быть вакцинация от гриппа, которая помогает уменьшить вероятность заболевания и, в случае заражения, способствует более легкому протеканию болезни.
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