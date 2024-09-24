Врач Демьяновская назвала вакцинацию наиболее эффективным средством защиты от гриппа

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT отметила, что увеличение случаев ОРВИ, включая грипп и коронавирус, является естественным для осенне-зимнего сезона.

По ее словом, для снижения риска заражения крайне важно следовать профилактическим мерам. Наиболее действенным способом защиты продолжает быть вакцинация от гриппа, которая помогает уменьшить вероятность заболевания и, в случае заражения, способствует более легкому протеканию болезни.