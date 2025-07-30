Врач Демьяновская назвала резкий запах пота симптомом эндокринных нарушений

Резкий запах пота не всегда связан с плохой гигиеной, он может указывать на проблемы в организме. В беседе с « Известиями » врач Екатерина Демьяновская объяснила, когда стоит насторожиться.

По словам медика, в коже есть два типа потовых желез: эккринные и апокринные. Именно апокринные железы, находящиеся в подмышечных впадинах и паху, способны вызывать характерный запах пота из-за размножения бактерий.

«Разлагая компоненты пота, бактерии производят летучие соединения — серосодержащие вещества, аммиак. Так возникает характерный запах пота», — пояснила эксперт.

Как отметила Демьяновская, неприятный запах может быть признаком болезни. Таким симптомом сопровождаются патологии печени, почек, а также гормональные нарушения.