Врач Демьяновская назвала кашель с кровью признаком оторвавшегося тромба

Врач Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала о признаках оторвавшегося тромба. Симптомы зависят от такого, в каком русле сформировался сгусток крови — венозном или артериальном, и куда именно он попал с кровотоком.

Если тромб перекрывает легочную артерию, пояснила медик, появляются внезапная одышка, резкая боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, слабость, головокружение. Также могут быть кашель с примесью крови, холодный пот и чувство тревоги.

При попадании тромба в артериальные сосуды, питающие головной мозг, развиваются признаки инсульта. Человек может ощущать внезапную слабость в конечностях, онемение лица, рук или ног, нарушение речи, асимметрию на лице. Возможны потеря координации движений, сильная головная боль и головокружение.

Если тромб перекрывает артерию, питающую сердечную мышцу, появляются сильная давящая или жгучая боль за грудиной, одышка, тошнота, холодный липкий пот и чувство страха.

По словам эксперта, также тромб может сформироваться в венозных сосудах нижней конечности. В этом случае человек может заметить боль, отек, покраснение или чувство распирания в голени. Без лечения состояние ухудшается.