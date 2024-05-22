Врач Демьяновская: грозы могут ухудшать состояние при мигрени и заболеваниях суставов

Невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала о влиянии гроз на организм человека. Такое изменение погоды действует на уровне вегетативной нервной системы, отметила эксперт в беседе с Life.

По ее словам, атмосферное явление способно ухудшать течение мигрени и тригеминальных головных болей. Кроме того, усугубляется и состояние людей с заболеваниями суставов.

Из-за электромагнитных полей, создаваемых молниями, хуже себя чувствуют пациенты с аритмией, добавила врач.

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