Врач Демьяновская: единичные случаи холеры в России не представляют угрозы

Екатерина Демьяновская из лаборатории «Гемотест» рассказала RT о холере. По ее словам, это острая кишечная инфекция, которую вызывает бактерия Vibrio cholerae. Есть два основных биоварианта: классический и Эль-Тор. Опасность в том, что из-за сильной диареи и рвоты происходит обезвоживание организма.

Люди заболевают после употребления сырой воды, немытых овощей и фруктов, уличной еды сомнительного качества или контакта с зараженными предметами. Инкубационный период — от 12 часов до пяти дней. После заражения бактерии поражают тонкий кишечник, вызывая водянистую диарею (до 20 раз в сутки), рвоту, слабость и головную боль.

Для детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, холера может протекать тяжелее.

«В современном мире холера считается серьезным заболеванием, но она не должна вызывать панику: против нее уже давно разработали тактику и изобрели необходимые препараты, влияющие на возбудитель», — подчеркнула Демьяновская.

Она добавила, что единичные случаи не представляют угрозы, в России налажена система эпидемиологического контроля, а уровень гигиены населения достаточно высок.