Врач Дементьев рассказал о важности перерывов во время работы за компьютером

Работа за компьютером заставляет людей реже моргать, что может привести к проблемам со зрением. Офтальмолог и эксперт телеканала «Доктор» Дмитрий Дементьев в беседе с RT рассказал о важности регулярных перерывов во время работы за компьютером и ограничения времени, проводимого перед экранами гаджетов.

Дементьев отметил, что в Министерстве здравоохранения России глазные болезни были названы одними из самых распространенных проблем среди школьников, наряду с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.

Он подчеркнул, что ранняя диагностика и своевременное начало лечения играют ключевую роль в успешном лечении детских глазных заболеваний. Например, косоглазие встречается у около 4% детей. Это состояние характеризуется разносторонним движением глаз, когда каждый глаз движется независимо от другого, нарушая координацию между ними. Однако при раннем вмешательстве косоглазие поддается коррекции.

Для поддержания здоровья глаз крайне важно часто находиться на свежем воздухе. Роговица глаза не имеет собственных кровеносных сосудов, и кислород поступает к ней через контакт с окружающим воздухом.