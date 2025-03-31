Врач Дельманова: разминка и частый отдых помогут избежать травм спины на даче
Терапевт Сабина Дельманова рассказала News.ru, как избежать травм поясницы во время работы на дачном участке.
Если приходится низко наклоняться, пояснила врач, то лучше встать на четвереньки — позвоночник сохраняет естественные изгибы, и нагрузка распределяется равномерно. Не стоит поднимать тяжести рывком и носить их в одной руке, а также долго находиться в одном положении.
«Не ставьте трудовых рекордов, устраивайте отдых каждые полчаса. Лучше всего лечь на спину на ровную твердую поверхность — это позволит мышцам расслабиться и предотвратит спазм», — отметила эксперт.
По ее словам, боль в спине — частая жалоба дачников. Она возникает из-за перемещения тяжестей, неудобного положения при работе и переохлаждения. Перед началом работ на огороде следует сделать разминку, чтобы снизить риск травм.