Врач Дельманова: разминка и частый отдых помогут избежать травм спины на даче

Терапевт Сабина Дельманова рассказала News.ru , как избежать травм поясницы во время работы на дачном участке.

Если приходится низко наклоняться, пояснила врач, то лучше встать на четвереньки — позвоночник сохраняет естественные изгибы, и нагрузка распределяется равномерно. Не стоит поднимать тяжести рывком и носить их в одной руке, а также долго находиться в одном положении.

«Не ставьте трудовых рекордов, устраивайте отдых каждые полчаса. Лучше всего лечь на спину на ровную твердую поверхность — это позволит мышцам расслабиться и предотвратит спазм», — отметила эксперт.

По ее словам, боль в спине — частая жалоба дачников. Она возникает из-за перемещения тяжестей, неудобного положения при работе и переохлаждения. Перед началом работ на огороде следует сделать разминку, чтобы снизить риск травм.