Врач Давыдов: у женщин с ожирением могут возникнуть трудности с зачатием

Ожирение в последние десятилетия превратилось в глобальную проблему, охватившую многие страны мира. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более одного миллиарда человек на планете страдают от ожирения, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на бариатрического хирурга Владислава Давыдова.

Эксперт подчеркивает, что ожирение не следует рассматривать исключительно как проблему обмена веществ и пищеварения. Часто люди с лишним весом страдают от психических расстройств и пытаются «заедать» свои проблемы, вместо того чтобы обращаться за профессиональной помощью. Постоянное переедание увеличивает риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда, сахарного диабета и онкологических заболеваний, написала Gazeta.SPb.

Кроме того, у женщин могут возникнуть трудности с зачатием. Женщины с избыточным весом сталкиваются с проблемами с фертильностью в пять раз чаще, чем женщины с нормальным весом. Даже если беременность наступает, повышается риск выкидыша.

При тяжелых формах ожирения деформация конечностей и позвоночника может привести к инвалидности.