Врач Дашилушкин: острая зубная боль может указывать на ишемическую болезнь сердца

Кардиолог Юрий Данилушкин предостерег читателей «Газеты.Ru» о важности своевременного выявления ишемической болезни сердца, которая способна привести к инфаркту миокарда.

Доктор подчеркнул, что заболевание часто сопровождается атипичными проявлениями, маскируясь под желудочно-кишечные расстройства, вызывая дискомфорт в брюшной полости, чувство тошноты и приступы рвоты. Именно эти симптомы нередко становятся первыми сигналами развития патологии сердечно-сосудистой системы, написали «Известия».

Среди классических признаков ИБС врач выделил стенокардию — характерную сдавливающую боль за грудиной, распространяющуюся влево: плечо, руку, шею, нижнюю челюсть и лопатку. Обычно такая боль кратковременна и длится не дольше нескольких минут.

Вместе с тем, специалист подчеркнул вариативность проявлений болезни, отмечая случаи, когда первым симптомом становится острая зубная боль, неприятные ощущения справа грудины или различные нарушения пищеварения.