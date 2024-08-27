Врач Дарья Цап предупредила, что детские сиропы от кашля могут вызывать сильную аллергию

Врач-отоларинголог СМ-Клиники Дарья Цап в беседе с «Газетой.Ru» призвала россиян настороженно относиться к детским сиропам от кашля. По словам медика, они могут вызывать сильную аллергическую реакцию, поскольку производятся на основе растительных компонентов.

Чаще всего в такие сиропы добавляют экстракты подорожника, плюща, тимьяна, корня солодки.

«Однако растительные компоненты в сиропах способны стать причиной аллергической реакции, порой весьма мощной и непредсказуемой», — сказала врач.

Лучше всего в борьбе с кашлем использовать ингаляции или же задействовать промывания, добавила Цап.

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