Врач Данилова: различия в зрении у мужчин и женщин обусловлены генетикой и эволюцией

Женское зрение отличается от мужского. Оно имеет особенности, которые обусловлены генетикой и эволюцией. Об этом рассказала врач-офтальмолог Марина Данилова в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам доктора, нарушения цветовосприятия бывают врожденными или приобретенными. Врожденные нарушения, как правило, чаще встречаются у мужчин. Это связано с тем, что ген, отвечающий за распознавание цветов, находится в Х-хромосоме. У женщин таких генов два, а у мужчин — один. Из-за этого у мужчин чаще диагностируется дальтонизм.

Еще одно распространенное заболевание — синдром сухого глаза. Чаще с ним сталкиваются женщины из-за гормональных изменений во время беременности и менопаузы. Мужчины тоже могут страдать сухостью глаз, но реже. Причинами могут быть длительная зрительная нагрузка, воздействие сухого или загрязненного воздуха, курение.

Также врач отметила, что у мужчин туннельное зрение: они хорошо видят то, что находится прямо перед ними, даже на большом расстоянии. Но боковое зрение у них развито хуже. У женщин наоборот: зрение охватывает больший сектор, им не нужно смотреть прямо на объект, чтобы следить за ним.