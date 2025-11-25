Врач Даль предупредила о риске ишемии при обращении к «серым» косметологам

Косметолог Анна Даль в эфире « Радио Крым » поделилась информацией о рисках, связанных с обращением к недобросовестным специалистам по уходу за кожей.

Она подчеркнула важность своевременного обращения за квалифицированной помощью.

«Ко мне часто обращаются пациенты после того, как сделали процедуру неизвестным филлером у „серого“ косметолога. Это чаще всего воспаление. Был случай ишемии, которым я занималась», — отметила врач.

Косметолог обратила внимание на серьезность осложнений после использования нелегальных препаратов. Многие ситуации связаны с применением ботулотоксинов, так как в незарегистрированных препаратах нестабильная дозировка, что может привести к передозировке.