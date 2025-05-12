Врач Чурюкина: специальные спреи помогут аллергикам облегчить симптомы поллиноза

Каждый год весной многие россияне страдают от аллергии на пыльцу. Среди основных симптомов поллиноза — насморк, зуд глаз, чихание, усталость, головокружение и снижение работоспособности. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина в беседе с «Известиями».

Врач посоветовала аллергикам соблюдать меры профилактики: избегать прогулок утром в сухую и ветреную погоду, закрывать окна дома, носить защитные средства и принимать душ по возвращении домой.

Для облегчения симптомов можно использовать специальные назальные спреи и капли, которые образуют защитный слой на слизистой оболочке, подчеркнула Чурюкина.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте