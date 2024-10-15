Врач Чуракина назвала миндаль и кешью наиболее полезными орехами

Грецкие орехи богаты омега-3, витаминами Е, РР и группы В, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает память. Миндаль содержит витамины антиоксиданты, такие как A, C и E, способствует нормальному пищеварению благодаря клетчатке и богат кальцием, полезным для зубов и костей. Врач добавила, что фундук богат мононенасыщенными жирами, которые помогают снижать «плохой» холестерин и поддерживать когнитивные функции.

Кешью содержит цинк, кальций и магний, важные для иммунной системы и здоровья костей, а кедровые орехи — источник 19 аминокислот, включая триптофан, который улучшает настроение и сон. Они также способствуют нормализации пищеварения благодаря высокому содержанию белка и клетчатки.