Врач Чупанова развеяла миф о связи судорог в ногах с дефицитом магния

Врач-невролог Разият Чупанова развеяла миф о том, что ночные судороги в ногах всегда указывают на нехватку магния. На самом деле дефицит нутриента — крайне редкая причина такого состояния, отметила эксперт в беседе с сайтом KP.RU.
По словам врача, при остром недостатке магния спазмы не ограничиваются икрами или ступнями, а распространяются на все мышцы тела.
Медик пояснила, что ночные судороги могут быть вызваны разными факторами. Например, у беременных женщин они нередко возникают из-за нагрузки на ноги, отеков и изменения обмена веществ. Иногда судороги сигнализируют о проблемах со здоровьем, таких как атеросклероз, анемия или нарушение работы щитовидной железы. Обезвоживание, употребление алкоголя и некоторые лекарства также могут провоцировать болезненные ощущения.
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