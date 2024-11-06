Врач Чумаков: правила гигиены помогут защитить ребенка от вируса Коксаки

Распространение вируса коксаки в России вряд ли получит массовый характер. Однако не стоит забывать о мерах профилактики заболевания. Об этом рассказал вирусолог и доктор биологических наук Петр Чумаков в беседе с Life .

По его словам, простые правила гигиены помогут защитить ребенка от инфекции. Врач посоветовал тщательно мыть руки, пить кипяченую воду, а также обеззараживать фрукты и овощи перед употреблением.

«Это не такая уж это опасная инфекция, чтобы бить панику. Какая разница, гриппом заболел ребенок или этим самым энтеровирусом?» — добавил медик.

Он также отметил, что дети до 10 лет имеют особую защиту от Коксаки. Она обеспечивается благодаря наличию в кишечнике непатогенных энтеровирусов.