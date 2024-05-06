Врач Чухачева: чрезмерное употребление колбасы может стать причиной проблем с сердцем и сосудами | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 13:25 Врач Чухачева: чрезмерное употребление колбасы может стать причиной проблем с сердцем и сосудами

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Эндокринолог и диетолог Ольга Чухачева посоветовала отказаться от употребления колбас и десертов. Большое количество насыщенных жиров может обернуться развитием сердечно-сосудистых заболеваний, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Она посоветовала включить в рацион постные сорта мяса, морепродукты, рыбу, орехи, а также растительные масла, добавил «Царьград».

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Высокообработанные продукты лучше убрать из меню. По словам врача, допустимая норма в данном случае — кусочек колбасы или сала объемом в один большой палец.