Непроизвольные сокращения мышц, называемые нервным тиком, часто появляются после стресса или переутомления. Если же тики становятся частыми и мешают жить, нужно обратиться к специалисту, подчеркнула в беседе с РИАМО врач-невропатолог Галина Чудинская.

По ее словам, причины тиков — это сбои в нервной системе, стресс, переутомление, заболевания или наследственность. У детей они обычно вызваны неврозами, у взрослых — усталостью, написал «ФедералПресс».

Вторичные тики могут быть связаны с более серьезными проблемами: инфекциями, отравлениями, нарушением кровообращения или психическими расстройствами.

Симптомы тика включают непроизвольные подергивания мышц, которые усиливаются при стрессе. Они могут затрагивать разные части тела: лицо (подергивание глаза, губ), шею (кивание головой), конечности (похлопывания) или даже голос (звуки, покашливание). Тики не влияют на интеллект, но доставляют дискомфорт.

Лечение зависит от причины. В случае стресса требуется нормализация режима, а в сложных ситуациях — медикаменты. Невропатолог рекомендует простые упражнения: закрыть глаза и расслабиться, делать теплые компрессы на веки или легкий массаж надбровной дуги.