Врач Чудаков: жареные и консервированные продукты могут обострять аллергию

Чтобы аллергия не обострялась, необходимо исключить из рациона агрессивные для желудочно-кишечного тракта продукты. Об этом сообщил генеральный директор «Здоровья Здоровых» Сергей Чудаков в беседе с RT .

Как отметил специалист, аллергия может обостриться при употреблении жареных, консервированных, маринованных и излишне приправленных продуктов. Генетическая предрасположенность к аллергическим реакциям способна не проявляться в течение жизни человека, если нет соответствующих факторов.

Чтобы избавиться от этого состояния, нужно обратить внимание на здоровье и принять меры, которые помогут предотвратить обострение. Врач посоветовал аллергикам придерживаться сбалансированного питания. Прежде всего, это касается продуктов, которые характерны для местности, где проживает человек.

Также стоит обратить внимание на технологию приготовления пищи: продукты должны готовиться щадящим нагреванием (варка, тушение, приготовление на пару). Лекарственные растения и минеральная вода тоже могут быть полезны, подчеркнул Чудаков.