Врач Чижевская заявила, что здоровые стопы — это ключ к хорошему зрению

Здоровье наших глаз неразрывно связано с общим состоянием организма. Например, плохое зрение негативно отражается на работе опорно-двигательной системы, а нарушения в теле влияют на способность ясно видеть. Такое мнение в беседе с сайтом «Страсти» выразила исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

Специалист пояснила, что наше восприятие пространства формируется благодаря органам чувств, среди которых ведущая роль принадлежит зрению. Около 80% всей поступающей извне информации воспринимается именно глазами. От качества зрительного восприятия зависит работа вестибулярного аппарата, координация движений и общее самочувствие.

При плохом зрении организм вынужден компенсировать нехватку визуальной информации мышечным напряжением, которое ведет к проблемам с шеей, спиной и ногами. Для улучшения ситуации необходимы регулярные тренировки тела, включая специальную гимнастику для укрепления мышц спины и ног. Подходящие физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения, укреплению мускулатуры и снятию напряжения.

Кроме того, неправильное положение тела вызывает нарушение циркуляции крови, что также ухудшает качество зрения. Профилактика нарушений зрения должна включать заботу обо всем организме, подчеркнула Чижевская.