Врач Чистик посоветовала проверить уровень витамина D при постоянной усталости
Терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик посоветовала людям, испытывающим постоянное чувство усталости, уделить особое внимание здоровому образу жизни. Об этом сообщило РИАМО.
Как пояснила медик, ключевыми аспектами здесь выступают полноценный ночной отдых, умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание, обеспечивающее поступление необходимых питательных элементов. Рекомендуется сократить потребление кофеина и алкоголя, минимизировать цифровую нагрузку посредством кратковременного отключения от гаджетов.
По словам эксперта, если перечисленные рекомендации не приносят желаемого результата, стоит проконсультироваться с врачом и сдать стандартный анализ крови. Результаты обследования позволят оценить общее состояние организма, определить наличие воспалительных процессов, дефицита гемоглобина или отклонений в показателях сахара. Чистик также рекомендовала дополнительно обследовать щитовидную железу, выяснить уровни содержания витаминов D, B12, железа и ферритина, добавил MIR24.TV.