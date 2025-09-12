Врач Чистик посоветовала проверить уровень витамина D при постоянной усталости

Как пояснила медик, ключевыми аспектами здесь выступают полноценный ночной отдых, умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание, обеспечивающее поступление необходимых питательных элементов. Рекомендуется сократить потребление кофеина и алкоголя, минимизировать цифровую нагрузку посредством кратковременного отключения от гаджетов.

По словам эксперта, если перечисленные рекомендации не приносят желаемого результата, стоит проконсультироваться с врачом и сдать стандартный анализ крови. Результаты обследования позволят оценить общее состояние организма, определить наличие воспалительных процессов, дефицита гемоглобина или отклонений в показателях сахара. Чистик также рекомендовала дополнительно обследовать щитовидную железу, выяснить уровни содержания витаминов D, B12, железа и ферритина, добавил MIR24.TV.