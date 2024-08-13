Врач Чиркова назвала диабет и гипертонию «тихими убийцами»

Некоторые заболевания могут развиваться незаметно и проявиться сразу в стадии осложнения. Об этом рассказала терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru .

По ее словам, «тихим убийцей» является гипертония. Единственный признак в течение долгого времени — повышенный уровень кровяного давления. Если не следить за здоровьем, узнать о недуге можно в момент острого инфаркта миокарда.

Медик также отметила, что пациенты далеко не сразу обращают внимание на симптомы сахарного диабета. К ним относятся усталость, жажда и обильное мочеиспускание.