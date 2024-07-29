Врач Чиркова: контрастный душ облегчит боли в мышцах после тренировок

Боль в мышцах после тренировок — это естественный процесс, который возникает из-за микротравм мышечных волокон. Облегчить неприятные ощущения можно с помощью контрастного душа, рассказала терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также избавиться от боли помогут соблюдение питьевого режима, качественный сон и белковая пища. Чтобы их предотвратить вовсе, стоит заниматься растяжкой до и после занятий спортом.

Чиркова отметила, что в среднем болевые ощущения проходят в течение двух-трех дней, у профессиональных атлетов — около суток.