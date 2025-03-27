Врач Чиркова: даже один стакан сладкой газировки бьет по поджелудочной

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова сообщила News.ru , что даже один стакан сладкой газированной воды оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу.

По словам врача, такие напитки представляют угрозу здоровью не только из-за высокого содержания сахара, но и из-за других подсластителей, которые тоже могут нанести вред организму.

«Если в напитке используется сахарозаменитель, то опасность развития инсулинорезистентности и, как следствие, ожирения и сахарного диабета не менее высокая», — отметила медик.

Она также предупредила, что углекислый газ, содержащийся в напитках, вызывает раздражение слизистой оболочки желудка. Поэтому при пониженной кислотности советуют пить минеральную воду, добавил «Сiбдепо».